Partij voor het Noorden mikt ‘Op eigen kracht’ op plek in Groningse raad

“Op eigen kracht,” dat is de slogan van de Partij voor het Noorden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. De partij met lijsttrekker Leendert van der Laan is al actief in provinciale staten en de gemeente Oldambt, en wil debuteren in de Groningse raad.

Voor de camera van OOG TV is Van der Laan duidelijk over de noodzaak om met zijn partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen: “In zo’n maand als januari hoef ik bijna niet uit te leggen als Partij voor het Noorden,” doelt Van der Laan op de gebeurtenissen rondom het gasdossier en de dreigende sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG. “Er komen zoveel donkere wolken boven Groningen. Dan laten landelijke partijen het landelijk steeds afweten voor Groningen. We hopen dat mensen zien dat de onderhandelingspositie beter zal zijn met sterke lokale partijen.”

Er doen 16 partijen mee aan de verkiezingen van 16 maart. De Partij voor het Noorden moet een plekje zien te bemachtigen als nieuwe partij in de gemeente Groningen. “Wij denken dat we met onze mensen goed beslagen ten ijs te komen, en overal ons zegje te kunnen doen. Ik durf wel te zeggen dat wij een volwassen politieke partij zijn waar een aantal partijen nog veel last van zullen krijgen,” besluit Van der Laan.