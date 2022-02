Partij voor de Dieren in de bres voor Backbone050: ‘Renovatie wenselijker dan nieuwbouw’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Omdat het pand en gebruiker Backbone050 van de voormalige Vinkenborg in Vinkhuizen in sociaal opzicht belangrijk zijn voor Vinkhuizen, wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente het pand niet sloopt om er woningen op te bouwen.

Het gebouw biedt nu al jaren een thuis aan ongeveer 150 startende ondernemers en jong, creatief en cultureel talent. Iets wat de wijk en de gebruikers eigenlijk niet kunnen missen, aldus raadslid Bart Hekkema: “De gemeente zou samen met initiatiefnemers moeten kijken naar de mogelijkheid tot renovatie, die ook in het kader van duurzaamheid, circulariteit en het behoud van de sociale functie veel wenselijker is dan nieuwbouw.”

De partij stelt vragen aan het college over haar plannen met het pand en de steun voor de stichting. Een aantal gebruikers van het pand zou klagen dat de gemeente laat en met weinig informatie reageert, met grote onzekerheid tot gevolg. “Het pand en de gebruikers zijn belangrijk in sociaal opzicht voor de wijk en bevorderen de verbinding”, besluit PvdD-raadslid Terence van Zoelen. “Dat is ook een belangrijke reden waarom wij deze groep mensen graag op deze plek houden.”