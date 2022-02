Partij voor de Dieren dient motie in voor behoud Backbone: “Locatie heeft een belangrijke functie”

nieuws

Foto: google maps

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend voor het behoud van Backbone aan de Travertijnstraat. Dat laat raadslid Terence van Zoelen van de partij weten.

Vorige week diende de partij vragen in over de locatie. “Wij waren heel erg verbaasd over de beantwoording“, vertelt Van Zoelen. “Aan de ene kant liet wethouder Berndt Benjamins (D66) weten dat broedplaatsen heel erg belangrijk zijn, dat het goed is voor de omgeving en dat het een belangrijke functie heeft in de wijk. Hij noemde het een motor voor de Groningse economie. Anderzijds was daar wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) die liet weten dat het contract per 31 december van dit jaar ten einde komt. Dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, dat het gebouw in een zeer slechte staat verkeerd en dat op de locatie woningbouw gerealiseerd moet worden.”

“Is de gemeente een slechte pandjesbaas?”

Van Zoelen valt over de slechte staat van het gebouw. “Als partij hebben we de afgelopen periode met veel mensen van Backbone gesproken. Niemand herkent zich in de slechte staat van het gebouw. Backbone maakt sinds 2016 gebruik van het oude schoolgebouw. Sindsdien hebben zij 800.000 euro aan huur moeten betalen. Dat is veel geld. Kunnen we zeggen dat de gemeente dan een slechte pandjesbaas is? Dat is één. Daarnaast vinden we dat het Stadsbestuur moeite moet doen om dit bijzondere complex te behouden en om iets te doen voor de ondernemers en instellingen die in het pand zitten.”

Motie ingediend

De partij heeft nu een motie ingediend die komende woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering behandeld gaat worden. “De motie hebben wij vanmiddag naar de wethouders en naar alle fracties gestuurd. Ik heb op dit moment nog geen terugkoppelingen ontvangen, maar ik hoop op zo’n breed mogelijke steun. Daarbij kijk ik ook vooral naar D66. Hun wethouder, meneer Benjamins, liet vorige week duidelijk weten dat deze broedplaatsen de motor zijn voor de Groningse economie.”

“Kan Backbone het pand ook kopen?”

In de motie worden verschillende vragen gesteld. “Wij willen bijvoorbeeld weten of de huur toch verlengd kan worden. Daarnaast willen we weten of er mogelijkheden zijn of Backbone het pand kan kopen, zodat ze op eigen benen kunnen staan. En we stellen vragen over een mogelijke renovatie van het pand.” Van Zoelen is ook duidelijk als het gaat om de uitspraken van de wethouders om in toekomstige wijken rekening te houden met het opzetten van broedplaatsen. “Backbone vervult nu een belangrijke, maatschappelijke en sociale plek in Vinkhuizen. Wat je nu hebt, dat heb je. Bovendien kost het opbouwen van een nieuwe plek in een nieuwe wijk ook geld.”

Backbone

Backbone trok in 2016 in de voormalige schoolgebouwen Vinkenborgh en Wilgenborgh. Het complex was in 2012 leeg komen te staan nadat de laatste onderwijsinstelling verkaste naar een nieuw schoolgebouw. Op dit moment zitten er zo’n 150 bedrijfjes in het pand die een maatschappelijke, sociale en culturele functie vervullen. Vorige week liet Sherlock Telgt van Backbone weten dat sluiting het verlies van 25% van het creatief bestand betekend. Ook liet Telgt weten zich niet te herkennen in de uitspraken van de wethouder. In het pand zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven groot geworden. Eén van hen is Gea’s Weggeefwinkel. Zij liet weten dat zij veel aan Backbone te danken heeft.