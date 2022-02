Pand van de Kunstwerf casco opgeleverd

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De Kunstwerf in het Ebbingekwartier wordt deze donderdag casco opgeleverd. Dat betekent dat de diverse theatergezelschappen nu aan de slag kunnen met het inrichten van hun ruimtes.

De bewoners van de kunstwerf zijn De Steeg, Het Houten Huis, Club Guy & Roni, De Noordelingen, Jonge Harten en het Noordpoolorkest. Ook wordt deze dag Villa B in gebruik genomen. Daar houdt een aantal culturele instellingen kantoor. Verder vindt de sleuteloverdracht plaats van de gemeente (de verhuurder) aan de theatergezelschappen (de huurder). Dat gebeurt in aanwezigheid van de wethouders Berndt Benjamins en Roeland van der Schaaf.

Tijdens de oplevering is er ook een optreden van theatermaker Theo de Groot, die jarenlang met zijn gezin anti-kraak in Villa B woonde. De grote feestelijke opening vindt plaats aan het eind van de zomer,. Dan is ook de openbare ruimte ingericht.