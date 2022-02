PALACE: “Wij openen zaterdag de deuren, weekend daarop hopelijk openingsfeest”

nieuws

Foto: StappenGroningen.nl

PALACE aan de Gelkingestraat gaat komende zaterdag de deuren openen voor het publiek. De nachtclub doet mee aan de landelijke actie waarbij nachtclubs na twee jaar de deuren openen.

“We moesten een keuze maken”, vertelt Geeske Smid. “Afgelopen zondag heb ik aan jullie laten weten dat we de reacties van de politiek af wilden wachten op deze aangekondigde actie. Maar op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken omdat het anders niet meer haalbaar is. Je moet personeel inplannen, er moeten zaken voorbereid worden. Vanochtend hebben we besloten om open te gaan.”

Generale repetitie

Smid omschrijft het als een generale repetitie: “Het is voor het eerst dat de deuren van PALACE echt open gaan. Dus dat gaat heel bijzonder worden. Toen we het vanmiddag aankondigden op sociale media kregen we ook direct flink wat reacties. En dat is wel hartverwarmend dat mensen je na twee jaar niet vergeten zijn, dat ze nog steeds met je als nachtclub begaan zijn. Hopelijk kunnen we een week later ons officiële openingsfeest vieren.”

Burgemeester Schuiling: “Als je open gaat dan heb je een fiks probleem”

Het openen van de nachthoreca maakt onderdeel uit van de landelijke actie ‘de nacht staat op’. “Ik denk dat de actie misschien ook wel eens groter zou kunnen worden, waarbij we hopen dat er niet gehandhaafd wordt.” Burgemeester Koen Schuiling (VVD) was woensdagmiddag helder in de richting van de nachthoreca: “Als je open gaat dan heb je een fiks probleem.” Schuiling meldde ook dat er versoepelingen in het verschiet liggen en dat het beter is om daar op te wachten. Niet handhaven is ook geen optie. “Wij hebben als politici allemaal iets beloofd, wij hebben een eed afgelegd waarbij we beloofd hebben de wet te zullen handhaven.” Handhaven kan met een breed palet aan maatregelen. Van de inzet van politie tot het sluiten van een pand of eventueel het intrekken van een horecavergunning.

Versoepelingen

Geeske Smid over de versoepelingen: “Qua enthousiasme zijn we dan toch wat terughoudend. Ook om teleurstellingen te voorkomen. Want de geruchten zijn dat de horeca tot middernacht open mag blijven. Daar kunnen wij helemaal niks mee. Op zaterdagavond zou je dan misschien eerder open kunnen, dat zou wellicht een optie zijn. Maar op andere avonden, inclusief de donderdagavond, is dat een moeilijk verhaal.”