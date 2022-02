PALACE: “Licht gloort aan het einde van de tunnel, maar perspectief ontbreekt”

nieuws

Foto: StappenGroningen.nl

De coronamaatregelen zorgen er voor dat de nachthoreca al bijna twee jaar op slot zit. Toch zijn ze bij nachtclub PALACE aan de Gelkingestraat voorzichtig positief.

“Met ons gaat het goed”, vertelt Geeske Smid. “Het is denk ik ook heel belangrijk om de moed er in te houden. Op dit moment hebben we ook het gevoel dat er licht aan het einde van de tunnel gloort, althans dat is wel het sentiment dat leeft. We gaan er ook van uit dat we binnenkort snel open kunnen.”

“Geen perspectief”

Smid refereert daarbij aan de recente versoepelingen waarbij er weer steeds meer kan en kijkt daarbij wellicht ook naar het buitenland waarbij verschillende landen de maatregelen al bijna volledig hebben laten vervallen. “Ik vind het maken van vergelijkingen moeilijk, moet ik je eerlijk zeggen. Ik snap wel dat het gebeurt, maar de aanpak van de crisis in Denemarken of Zweden is vanaf begin af aan heel anders geweest. En dan hebben we het nog niet eens over de beschikbare bezetting in de ziekenhuizen om maar even wat te noemen. Of je linksom of rechtsom wilt, we zullen geduld moeten hebben. En persoonlijk kunnen we niet wachten om weer de deuren te openen. Maar het probleem op dit moment is dat er geen perspectief is. Als sector weten we op dit moment niet waar we aan toe zijn.”

“Geen valse verwachtingen creëren”

Dat perspectief is wel essentieel: “Je hebt een datum nodig. Het is niet zo dat als er op dinsdag een persconferentie is wij vervolgens op woensdag open kunnen. We moeten personeel inplannen, we moeten voorraden aanleggen, de zaak moet klaar worden gemaakt. En daar komt bij dat er de afgelopen twee jaar zoveel gezegd is. Zo vaak zijn er teleurstellingen geweest. Je wilt je zelf ook een beetje beschermen door geen valse verwachtingen te creëren.”

“We zijn benieuwd hoe de politiek reageert”

Komend weekend vindt er een landelijke actie plaats waarbij diverse nachthoreca uit protest open gaan. “Of wij mee gaan doen? Wij willen de komende dagen afwachten hoe de politiek reageert. Ik heb begrepen dat er morgen een gesprek is met het ministerie van Economische Zaken, Koninklijke Horeca Nederland en Nachtbelang. Waar wij naar op zoek zijn is perspectief, een datum waarop er weer iets kan. En het is heel mooi dat door deze actie aan te kondigen de spotlights weer op ons gericht zijn. Dat we kunnen laten zien dat we er nog zijn en dat we ontzettend veel zin hebben om weer mensen te mogen ontvangen.”

“1G als het echt de enige manier is, anders niet”

Een ander discussiepunt is de 1G-maatregelen. Verschillende nachthoreca hebben gezegd open te willen met een 1G-maatregel waarbij iedere bezoeker getest is. “Dat vinden we moeilijk. Op het moment dat dit de enige manier is die er is, dan is het een optie. Maar de vraag is of dit de enige manier is. Vorig jaar hadden we ook een periode de coronatoegangsbewijzen. We zagen dat het toch op heel veel plekken niet goed ging. Daarnaast denken we dat er minder bezoekers komen omdat de spontaniteit er af is. In normale omstandigheden denk je, hè ik ga straks even de stad in. En nu zou dat niet kunnen omdat je bijvoorbeeld niet een recent testbewijs hebt. Dus dit is heel erg ingewikkeld.”

Komende week komt het Outbreak Management Team, het OMT, weer met een advies. Volgende week is er een nieuw weegmoment van het kabinet. “We hopen op goed nieuws, maar op dit moment is het niet meer dan een lichtje aan het einde van de tunnel dat gloort.”