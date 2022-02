PALACE geniet van openingsweekend: “Dit was het mooiste weekend in twee jaar”

nieuws

Foto: PALACE Groningen

Het mooiste weekend in twee jaar. Zo blikt nachtclub PALACE in de Gelkingestraat terug op het openingsweekend van de club.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen is er sinds afgelopen vrijdag meer ruimte ontstaan voor de horeca en cultuur. De sluitingstijd werd verschoven van 22.00 naar 01.00 uur. “We hebben een ontzettend mooi weekend er op zitten”, vertelt Geeske Smid van PALACE. “We hebben genoten maar het was ook onwerkelijk. Dat je na twee jaar weer mensen ziet die een voet over de drempel zetten in je eigen bedrijf. Ja, dit was het mooiste weekend in twee jaar.”

“Fris, vernieuwend en volwassen”

Het was ook voor het eerst dat PALACE bezoekers ontving. Vorig jaar is het gebouw flink onder handen genomen. Zo werd er bijvoorbeeld een nieuwe vloer gelegd, werden de kleuren aangepast en werd er een nieuwe licht- en geluidsinstallatie geïnstalleerd. Daarbij werd de naam Kokomo van de gevel gehaald, om PALACE er voor in de plaats te hangen. Daarmee keerde een oude naam terug in de Groningse uitgaanswereld. “We hebben dit weekend hele leuke reacties mogen ontvangen. Fris, vernieuwend en volwassen. Daarmee vat ik alle reacties wel samen, en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.”

“Mensen die vol energie zijn, die vrolijk zijn”

Vrijdagavond gingen de deuren voor het eerst open. “Het is zo bijzonder om dan allemaal mensen voor de deur te zien wachten. Mensen die vol energie zijn, die vrolijk zijn. En dan gaan de deuren open, en dan is het gevoel er weer. Het gevoel en de drive om mensen een mooie avond te laten beleven. De sfeer was ontzettend goed. Ja, we zijn trots. Heel trots.” Smid wil nog wel iets benadrukken: “We doen dit als team. In de voorbereiding is er door iedereen hard gewerkt. En dat het openingsweekend dan zo mooi uitpakt, ja super. De komende dagen moet ik alles even laten bezinken.”

Komende vrijdag worden de coronamaatregelen verder versoepeld waarbij Groningen haar nacht definitief terug krijgt. De precieze openingstijden van PALACE zullen de komende week gedeeld worden op de social mediakanalen van het bedrijf.