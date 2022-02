Overzicht amateurvoetbal: Forse nederlagen Gruno en FC Lewenborg

sport

Foto Andor Heij. Doel.

In de eerste klasse F van het zondagvoetbal verloor GRC Groningen. Stadspark speelde gelijk. In 2L vielen de grote nederlagen van Gruno en FC Lewenborg op.

GRC verloor in Coevorden met 2-1 van Germanicus. De stand was bij de rust al bereikt. Ronald Paans scoorde voor GRC. Stadspark speelde thuis met 0-0 gelijk tegen SVBO. GRC zakte naar de vijfde plaats. Stadspark is elfde.

In 2L waren er forse nederlagen van Gruno en FC Lewenborg. Gruno speelde na 20 minuten al met tien man na rood voor Omer Carigan. Valthermond profiteerde er van en won thuis met 7-0. Lewenborg ging in en tegen Stadskanaal ook met 7-0 onderuit. Gruno is elfde en Lewenborg twaalfde.

Er was wel winst in deze klasse voor GVAV Rapiditas en Helpman. GVAV won met 3-2 van ASVB. Boyd Kooi, Joel de Jong en Arco Bartelsman maakten de doelpunten voor GVAV. Helpman won met 1-0 van WKE-16 door een doelpunt van Berend Rondhuis. GVAV staat tweede achter Valthermond, maar staat er in verliespunten beter voor. Helpman is zevende.

In 3B won Forward op Zernike met 1-0 van HSC en blijft daarmee koploper. Groninger Boys verloor thuis met 1-3 van Asser Boys. Groninger Boys is negende.