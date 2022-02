OVerstapweken Julianaplein: “Sta niet stil, pak het OV!”

oogochtendshow

Met de slogan “Hé autorijder, sta niet stil. Pak het OV!” willen Qbuzz, NS en Arriva samen met Groningen Bereikbaar en OV-bureau Groningen Drenthe de autorijder tijdens de ombouw van het Julianaplein bewegen om gebruik te maken van het OV.



Het Julianaplein wordt tot begin mei flink op de schop genomen en het wordt sterk aangeraden om dan niet met de auto de stad in te gaan, maar om gebruik te maken van het OV. Om deze actie kracht bij te zetten is een win-actie gelanceerd, de #OVerstapweken. Het is bedoeld om de autorijders wegwijs te maken in de wereld van het OV. Via een digitale campagne op tal van plekken, zoals digitale schermen langs de A28 bijvoorbeeld, bij tankstations, radiospotjes, Facebook, Instagram en Flitsmeister wordt dit onder de aandacht gebracht.

#OVerstapweken Julianaplein

Hans Vooges van het OV-bureau Groningen Drenthe legt de actie uit: “Tijdens de OVerstapweken kunnen mensen elkaar taggen op Facebook en Instagram. Zowel de mensen die taggen als die getagd worden maken kans op leuke prijzen, zoals bijvoorbeeld 40% korting bij trein een bus van Arriva of Qbuzz, of een jaarabonnement op een luisterboek bij Storytel, of 25 euro reistegoed voor Glimble, de nieuwe reisapp van Arriva.” Deze actie loopt tot en met 20 maart, maar gedurende de ombouw tot 9 mei zijn er nog meer diverse acties. “Deze zullen worden aangekondigd op de webpagina en via de sociale media”, aldus Vooges.

Speciale webpagina en sociale media

Er is ook een speciale webpagina gemaakt, waar actuele informatie is te vinden over de werkzaamheden, maar vooral ook hoe je met het OV moet reizen, hoe je kunt betalen en hoe je de reis kunt plannen. Zo wordt er bijvoorbeeld gefocust op snelle en frequente busverbindingen naar de Stad. Zo kan het zijn dat je eerst iets meer afstand moet afleggen om op te stappen, maar dat je dan wel veel sneller in de Stad bent, waarbij je ook nog vaker per uur kunt opstappen of terugkeren. Zo zijn er speciale busbanen aangelegd, kunnen bussen over de vluchtstroken rijden, waardoor je uiteindelijk sneller op bestemming bent dan wanneer je met de auto komt.

Hans Vooges was te gast in de OOG Ochtendshow, op OOG Radio, om de actie uit te leggen.