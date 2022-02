Over een week rijden de eerste bussen over de nieuwe Kattenbrug

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De werkzaamheden aan de Kattenbrug zijn inmiddels vergevorderd. Vanaf volgende week vrijdag gaan de eerste bussen over de Kattenbrug rijden.

Wethouders Philip Broeksma en Roeland van der Schaaf zullen de nieuwe brug op 11 februari openen. Om de brug op tijd af te krijgen, wordt er ook komende zaterdag gewerkt op en rond de nieuwe overweg over het Schuitendiep.

Bouw lag lang stil

De bouw van de brug verliep niet zonder slag of stoot. De bouw werd afgelopen voorjaar door de Raad van State stilgelegd, nadat een omwonende naar de Raad was gestapt. Deze bewoner vond dat de vergunning voor de bouw in strijd was met het bestemmingsplan en het beschermde stadsgezicht aantast. De Raad van State ging daar toen in mee, ook omdat volgens de Raad een ruimtelijke onderbouwing ontbrak, waarop de vergunning geblokkeerd werd. De bouw kwam daardoor stil te liggen.

Maar eind oktober besloot de Raad van State dat de gemeente Groningen toch door mag gaan met de bouw, omdat de vergunning voor de aanleg nu op orde is. Ook kwamen de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Erfgoed met positieve adviezen over de brug. Daarnaast verwacht de Raad van State niet dat de omwonende ernstige schade zal oplopen.

Bussen straks niet meer over Grote Markt

De Kattenbrug is onderdeel van de nieuwe busroute langs de oostkant van de binnenstad. Bussen rijden vanaf het Gedempte Zuiderdiep, via het Gedempte Kattendiep over de Kattenbrug, heen en terug langs de Diepenring. Vanaf dan kunnen de bussen ook van de Grote Markt worden geweerd. Komend voorjaar start dan aansluitend de herinrichting van de Grote Markt.