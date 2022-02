Opnieuw waarschuwing voor drukke spits in Stad: ‘Reis eerder of later en volg de omleidingen’

Na een drukke maandagochtendspits, moeten forenzen van en naar de Stad ook rond het einde van de werkdag rekening houden met verkeersdrukte.

Groningen Bereikbaar adviseert reizigers daarom zoveel mogelijk de omleidingen te volgen. Ook raad de samenwerkingsorganisatie reizigers aan om de spits zoveel mogelijk te mijden. Voor de komende dagen benadrukt Groningen Bereikbaar nogmaals om te kiezen voor alternatieven voor de auto.

Deze maandag is de eerste werkdag waarop het oude Julianaplein volledig is afgesloten. Dat zorgde in de ochtend (zoals verwacht) al voor forse files. Met name rond de afslag van de A28 naar Groningen-Zuid en de Laan Corpus den Hoorn was het erg druk. Ook bij de Laan Corpus den Hoorn (ter hoogte van de afslag vanaf de A7) en bij de Stationsweg stond veel verkeer.

🚗⏰ | Straks met de auto van, naar of via Groningen? Kijk of je buiten de spits kunt reizen. We verwachten net als vanochtend weer een drukke spits. Check voor vertrek de actuele verkeerssituatie en volg de omleidingen.#OperatieJulianaplein #verkeershinder #Groningen — Groningen Bereikbaar (@GronBereikbaar) February 28, 2022

Stond je vandaag (lang) in de file? Weet dat er alternatieven zijn die nu misschien wel sneller zijn, zoals de fiets, het OV, de P+R of natuurlijk buiten de spits. ✅ — Groningen Bereikbaar (@GronBereikbaar) February 28, 2022