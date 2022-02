Opnieuw puntverlies Gorecht; Be Quick, HFC’15 en Lycurgus winnen

sport

Foto Andor Heij

Wederom veel afgelastingen zaterdag in het amateurvoetbal. Gorecht wist weer niet te winnen, Be Quick 1887, HFC’15 en Lycurgus kwamen wel tot winst.

Door Martijn Minnema

In 2J is Gorecht er ook in zijn derde wedstrijd niet in geslaagd zijn eerste zege in 2022 te behalen. De nummer twee gaf een 2-0 voorsprong weg tegen Bedum wat terugkwam tot 2-2. Koploper DZOH kwam niet in actie en heeft 5 verliespunten minder dan Gorecht dat in de laatste 3 duels maar 2 punten pakte.

In 3C won won runner up Be Quick met 3-1 van Helpman en won nummer 3 HFC’15 met 4-2 van Grijpskerk, hekkensluiter Stadspark verloor de thuiswedstrijd tegen Aduard 2000 met 2-6.

In 4C verloor Mamio thuis met 1-4 van Lycurgus. Mamio staat derde, Lycurgus heeft 1 punt minder en staat zesde.