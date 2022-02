Operatie Julianaplein gaat vrijdagavond ‘los’: ‘Hoog tijd om te beginnen’

Het is hoog tijd om nu ook het Julianaplein onder handen te nemen. Met die boodschap start aannemerscombinatie Herepoort vrijdagavond om 20.00 uur optimistisch aan de bouw van het tijdelijke Julianaplein, ook wel bekend als ‘Operatie Julianaplein’.

In de komende periode wordt het drukste verkeersknooppunt van Noord-Nederland omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt, zodat het verkeer vanuit alle richtingen ongehinderd kan doorrijden.

De start van Operatie Julianaplein is voor de aannemerscombinatie en projectbureau Aanpak Ring-Zuid een belangrijke mijlpaal. “Het was een flinke uitdaging om een methode te vinden om het nieuwe knooppunt te bouwen, zonder dat de stad Groningen en de rest van Noord-Nederland onbereikbaar zouden worden”, aldus Aanpak Ring-Zuid. “De oplossing is gevonden in de aanleg van een tijdelijk verkeersplein aan de zuidkant van het bestaande Julianaplein. Zodra dat tijdelijke plein in gebruik is, kan het verkeer doorrijden terwijl daarnaast het nieuwe verkeersknooppunt wordt gebouwd.”

‘Operatie Julianaplein’ brengt dertien weken van ernstige verkeersoverlast met zich mee voor de stad en de regio. Hoewel de oproep om zo mogelijk de auto te laten staan een deel van het verkeer weg moet houden bij Groningen, komen de samenwerkende organisaties er niet omheen om vooral in het zuiden van de stad verkeersmaatregelen te nemen.

De operatie rond het verkeersknooppunt begint vrijdagavond en duurt tot en met maandag 9 mei. De bouwoperatie duurt dertien weken en is opgedeeld in verschillende fases, die hier te vinden zijn. De planning is dat het nieuwe Julianaplein in 2024 in gebruik wordt genomen.