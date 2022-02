Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen verdachte van moord op Els Slurink

nieuws

Het Openbaar Ministerie eist tegen de 45-jarige Jahangir A. een celstraf van tien jaar voor de moord op Els Slurink. Het OM eist doodslag van de verdachte op de toen 33-jarige psychologe bewezen.

Els Slurink werd in maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein doodgestoken met een mes. De verdachte werd pas een jaar geleden aangehouden, op basis van een DNA-match. Het DNA van de man werd aangetroffen onder de nagels van het slachtoffer. A. heeft tot nu toe elke betrokkenheid ontkend. De man, die destijds in Groningen woonde, heeft een fors strafblad.

Volgens het OM kan moord niet bewezen worden. Er zou namelijk geen sprake zijn van voorbedachten rade. De verdachte is volgens justitie niet verminderd ontoerekeningsvatbaar. Hij heeft steeds geweigerd mee te werken aan psychologisch onderzoek.