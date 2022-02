Oostersluis enkele uren in storing vanwege rommel onder sluisdeuren

nieuws

Foto: Michel Eising

Scheepvaartverkeer kon zaterdagochtend enkele uren geen gebruik maken van de Oostersluis. Onder één van de sluisdeuren lag rommel.

“Rond 08.30 uur lag het scheepvaartverkeer al stil”, vertelt Michel Eising. Eising is beheerder van de webcam Oostersluis. Volgens Eising konden de sluisdeuren aan de hoge kant, aan de Eemskanaal-zijde, niet gebruikt worden omdat er rommel onder de deuren lag.

Rijkswaterstaat bevestigt het verhaal: “Er lag inderdaad een voorwerp, of meerdere voorwerpen onder de deur”, vertelt woordvoerder Anne van der Meer. “We hebben een duiker en een monteur ter plaatse laten komen. Zij hebben de storing verholpen. Rond 10.45 uur kon de stremming worden opgeheven. Op dat moment lagen er zes schepen te wachten.” Inmiddels is de Oostersluis weer volledig in gebruik.