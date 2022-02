Taakstraf voor man (43) die vriendin van zijn neefje betastte

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 43-jarige man moet een taakstraf van honderd uur uitvoeren, omdat hij op Eerste Kerstdag van 2019 de vriendin van zijn neefje onzedelijk heeft betast in een woning in Groningen.

Daarnaast moet de man duizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De rechtbank legt daarmee de straf of die het Openbaar Ministerie tegen de man had geëist. De man zelf ontkent echter dat er iets onzedelijks is gebeurd en de advocaat van de verdachte had dan ook om vrijspraak gevraagd. Het slachtoffer zou niet betrouwbaar zijn in haar verklaring.

Het neefje van de man en zijn vriendin zaten op de bewust Eerste Kerstdag met familie in een woning in Groningen. De oom, het neefje en zijn vriendin gingen naar boven om te gamen, waarna de oom in beschonken toestand aan de vrouw zou hebben gezeten.

De man zelf stelde dat hij op de bank in slaap was gevallen, waardoor hij tegen het slachtoffer aan zou hebben geduwd. Maar de rechtbank gelooft deze verklaring niet. “De rechtbank is van oordeel dat sprake is van onverhoedse handelingen. Door haar te betasten, heeft verdachte het slachtoffer gedwongen voornoemde handelingen te dulden.”