Ook gemeenteraden Aa en Hunze en Hoogeveen gaan zich inzetten voor behoud kinderhartcentrum

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Ook de gemeenteraden van de Drentse gemeentes Aa en Hunze en Hoogeveen gaan bij minister Kuipers van Volkgezondheid aankloppen en aandringen om het kinderhartcentrum in het UMCG niet te sluiten. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

De voltallige gemeenteraad in Aa en Hunze nam donderdagavond een motie aan om een brandbrief te sturen aan Kuipers. Hoogeveen koos niet voor een eigen brandbrief, maar kiest ervoor om het te bespreken in de Drentse Zorgtafel, een overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, de provincie, gemeentes, zorgverzekeraars en aanbieders.

De oproepen volgen op de brief die het Martini Ziekenhuis afgelopen dinsdag, namens twaalf regionale ziekenhuizen, verstuurden aan minister Kuipers. Kuipers wil dat de kinderhartchirurgie over enkele jaren alleen nog plaatsvindt in het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Tegen het besluit is in de noordelijke provincies geprotesteerd, onder meer door de politiek en patiënten. De laatste groep vreest straks uren langer te moeten reizen voor een ziekenhuisbezoek. Een petitie tegen de sluiting werd meer dan 250 duizend keer getekend.

Op donderdag 17 februari praat de Tweede Kamer over het voornemen van de minister. Dan wordt hoogstwaarschijnlijk duidelijk of Kuipers de plannen om het hartcentrum te sluiten mag doorzetten of niet.