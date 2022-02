OOG stopt voorlopig met dagelijkse publicatie coronacijfers

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Deze vrijdagmiddag is voorlopig het laatste moment waarop OOG dagelijks een update geeft van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens door corona in Groningen.



De redactie heeft dit besluit genomen, omdat de besmettingsaantallen sinds een aantal weken geen reëel beeld meer geven over de invloed van het virus op de samenleving. De besmettingscijfers liggen hoogstwaarschijnlijk veel hoger dan de cijfers die het RIVM naar buiten brengt. Dit omdat veel mensen zich niet meer bij de GGD laten testen. Daarnaast zijn de ziekenhuisopnames nu erg laag en lijken de besmettingscijfers weinig invloed meer te hebben op de maatregelen.

De berichtgeving beperkt zich daarom voorlopig tot wekelijkse updates rond het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames en weekoverzichten rond het aantal besmettingen. Mocht er op een later moment opnieuw noodzaak zijn in het dagelijks melden van het aantal besmettingen, dan pakt de redactie de dagelijkse updates weer op.

Cijfers in Groningen en Nederland

De provincie Groningen kende tussen donderdag en vrijdagmiddag 1.695 nieuwe coronabesmettingen, waarvan 757 in de gemeente Groningen. Er werden geen nieuwe overlijdens gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen in Nederland wat het RIVM registreerde, kwam vrijdagmiddag uit op 37.617. Dat waren er 11.679 minder dan donderdag. 173 mensen met corona kwamen in de afgelopen vierentwintig uur in een Nederlands ziekenhuis terecht. Acht mensen overleden sinds donderdagochtend aan covid.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen per Groningse gemeente:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 757 0 Midden Groningen 143 0 Stadskanaal 71 0 Het Hogeland 122 0 Veendam 62 0 Westerkwartier 203 0 Pekela 29 0 Eemsdelta 112 0 Oldambt 129 0 Overig 10 0 Westerwolde 57 0 Totaal 1695 0