Onderzoek naar gewapende overval nog in volle gang: “Vandaag buurtonderzoek”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het onderzoek naar de gewapende overval zaterdag op een supermarkt aan de Meeuwerderweg is nog in volle gang. Dat laat de politie weten.

De overval vond plaats rond 19.55 uur. “Toen wij kort na de melding bij de supermarkt arriveerden, was de verdachte al weg”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Vermoedelijk is de verdachte rennend gevlucht over de Meeuwerderweg, in de richting van de Van Julsinghastraat. We zijn direct gestart met een onderzoek. In de supermarkt zijn camerabeelden bekeken en in de omgeving is gezocht naar de verdachte. Vandaag zal er een buurtonderzoek plaatsvinden.”

Wit masker

Bij de overval bedreigde een vermoedelijk minderjarige jongen een medewerker met een mes. Hij vluchtte kort daarna zonder buit. “Tijdens de overval droeg de verdachte zwarte kleding en zwarte schoenen met een witte zool. Ook droeg hij een wit masker of witte gezichtsbedekking.” Direct na de overval werd een Burgernetactie op touw gezet, maar dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte.

Getuigen

“Wij zijn op zoek naar getuigen van het incident. Weet je meer, of was je rond het tijdstip in de buurt van de Meeuwerderweg en heb je iets verdachts gezien? Of heb je camerabeelden waar de mogelijke verdachte op te zien is? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Anoniem kan er gebeld worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”