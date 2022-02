Onderwijsminister wil in gesprek met studenten na protest leenstelsel

nieuws

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) wil de komende maanden in gesprek met studenten. Aanleiding is het protest zaterdag in Amsterdam tegen het leenstelsel.

Op de protestactie kwamen duizenden studenten af. Zij waren onder andere vanuit Groningen naar de hoofdstad afgereisd. De studenten willen een ruimhartiger compensatie voor het leenstelsel. Dit stelsel werd in 2015 ingevoerd en lijkt in september 2023 afgeschaft te worden waarna de basisbeurs weer terug komt. Studenten hebben door de leenstelsel een gemiddelde schuld van rond de 17.000 euro opgebouwd. Het kabinet heeft een miljard euro uitgetrokken ter compensatie. In de praktijk komt dit neer op 1.000 tot 2.000 euro per student. Studentenorganisaties vinden dit volstrekt onvoldoende.

“Vele studenten zijn vandaag naar Amsterdam gekomen en laten van zich horen”, schrijft Dijkgraaf op Twitter. “Want, hoe mooi het ook is dat nieuwe generaties studenten straks weer een basisbeurs krijgen, hebben anderen die beurs nooit gehad. Ik begrijp de onvrede hierover helemaal. We hebben één miljard euro gereserveerd om studenten tegemoet te komen en dat is de ruimte die er is. (…) Vandaag hoor ik jullie zorgen over de tegemoetkoming, maar dit kabinet wil ook graag jullie ideeën horen over hoe we kunnen omgaan met die bredere vraagstukken waar jullie iedere dag mee te maken hebben. Daar ga ik volgende week al mee beginnen: een eerste open gesprek met de initiatiefnemers van het protest vandaag.”

“Ik wil daarnaast met meer van jullie in gesprek. Daarom ga ik de komende maanden naar verschillende mbo-scholen, hogescholen en universiteiten toe. Wie dat wil kan op al die plekken vragen en zorgen met mij delen. Ik hoop jullie daar te zien.”

Mijn reactie op het protest van studenten vandaag in Amsterdam👇🏻 pic.twitter.com/F9xUJgmuse — Robbert Dijkgraaf (@RHDijkgraaf) February 5, 2022