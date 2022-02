Omwonenden luchthaven Eelde noemen vliegveld vervuilend, geldverslindend en overbodig

nieuws

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, VOLE, zet grote vraagtekens bij de boodschap in de paginagrote advertentie van Groningen Airport Eelde in het NRC woensdag, waar het de minister oproept om de continuïteit te waarborgen.

In Den Haag bespreekt de Kamercommissie donderdag de luchtvaartnota. De woordvoerders gaan in gesprek met minister Harbers. Het vliegveld dringt er in de advertentie bij de minister op aan dat de continuïteit gewaarborgd moet blijven. Volgens het vliegveld speelt Eelde een belangrijke rol bij de verduurzaming van de luchtvaart, heeft het een brede maatschappelijke functie voor de ondersteuning van Schiphol, is het goed voor de economie in het Noorden en is het tevens de standplaats van de traumahelikopter en de thuisbasis van de KLM Flight Academy.

“Vervuilend, geldverslindend en overbodig”

VOLE reageert woensdagavond met een brief naar de volksvertegenwoordigers waarin grote vraagtekens worden gezet bij de boodschap van Airport Eelde. Zij vinden dat het vliegveld vervuilend, geldverslindend en overbodig is. “Om te overleven heeft het vliegveld een plan gelanceerd om een proeftuin te worden voor vliegen op waterstof en elektriciteit. In het hoofdredactionele commentaar van het Financieel Dagblad, gepubliceerd op 12 oktober 2021, wordt de ‘groene’ strategie van GAE afgedaan als luchtfietserij”, schrijft VOLE.

Luchtvaartschool

De bewoners noemen de argumenten die het vliegveld bestaansrecht zouden geven overdreven. Zo heeft de traumahelikopter geen vliegveld nodig om te kunnen vliegen en maken bedrijven niet of nauwelijks gebruik van de luchthaven. Bovendien heeft het NLT voor de ontwikkeling van duurzame luchtvaart onlangs voor vliegveld Twente gekozen. “De enige substantiële activiteit op dit vliegveld is het gebruik voor lesvluchten door luchtvaartscholen, met name de KLM-luchtvaartschool. De ‘kleine luchtvaart’, waar de lesvluchten onder vallen, gebruikt momenteel ongeveer drie keer zoveel geluidsruimte als was toegestaan voor de invoering van de nieuwe Wet Luchtvaart.”

“Lood is een gevaarlijk gif”

VOLE heeft ook grote problemen met deze vliegbewegingen. Het is een bron is van geluidsoverlast en bovendien ook nog eens vervuilend. De KLM-vliegschool vliegt namelijk met zwaar verouderde vliegtuigen van gemiddeld 23 jaar oud die veel stikstof, CO2 en lood uitstoten. “Overal is lood in brandstof al verboden, behalve in de luchtvaart. De uitstoot van lood door de kleine luchtvaart alleen rondom Eelde bedraagt meer dan 200 kilo per jaar. Het grootste deel van deze uitstoot komt vanwege de circuitvluchten van de KLM terecht in een klein gebied rondom de luchthaven in de dorpen Donderen, Yde en Glimmen. Lood is een heel gevaarlijk gif, vooral voor kinderen, en veroorzaakt hersenbeschadiging.”