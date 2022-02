Nijboer: ‘Schade en versterking tot op de laatste cent op NAM verhalen’

nieuws

Foto: Partij van de Arbeid

Het kabinet moet alle schade en versterkingskosten, waarvoor de NAM aansprakelijk kan worden gehouden, tot op de laatste cent op de NAM te verhalen en geen schikking te treffen met Shell. Met een motie wil Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) dat bewerkstelligen.

Aanstaande woensdag zal Nijboer de motie indienen, tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het is onbekend tot welke bedragen de totale schade oploopt, zo stelt Nijboer in zijn motie. Zeker omdat de aardbevingen waarschijnlijk nog tot in lengte van jaren- mogelijk nog decennia voortduren.

Afgelopen vrijdag liet Shell in het Financieel Dagblad optekenen dat het olie- en gasbedrijf de schadeafhandeling vanwege de aardbevingen in Groningen in één keer wil afbetalen. Door het in één keer af te kopen zou de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling sneller verlopen. Hoe hoog het bedrag zou worden, is niet bekend gemaakt. Ook wil de NAM een arbitragezaak starten tegen de staat, omdat het vindt dat het teveel moet betalen voor de schadeafhandeling.