Nieuwe subsidieregeling voor groene schoolpleinen

De gemeente wil met een nieuwe subsidieregeling scholen en schoolbesturen in de stad stimuleren om met hulp van ouders zogeheten ‘groene schoolpleinen’ aan te leggen.

Veel van de huidige schoolpleinen, vol met grijze tegels, voldoen niet meer aan de klimatologische en kindvriendelijke eisen van deze tijd. Een groen speelplein is goed voor de creativiteit in het kinderspel, en biedt mogelijkheden voor buitenlessen. Daarom stelt de gemeente nu jaarlijks 100 duizend euro beschikbaar voor het uitrusten van schoolpleinen van basisscholen met meer gras, bomen, struiken en planten.

“Een groen plein is steeds vaker essentieel voor een groeiende groep kinderen die snel last van de warmte hebben,” zegt wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs. “Een plein met tegels is veel warmer dan een plein met natuurlijke materialen en groen. Om scholen te ondersteunen in de aanpak is deze subsidie in het leven geroepen.” Daar komt bij dat groene schoolpleinen sneller het regenwater opnemen.

Inmiddels hebben diverse scholen een groen schoolplein, zoals de Brederoschool, De Zaaier en De Ploeg. “Het mooie is, dat het ontwerp van de nieuwe inrichting op de scholen is gemaakt in samenspraak met leerlingen en docenten,” aldus de wethouder.