Nieuwe stichting gaat leggen stolpersteine in hele stad coördineren

Een stolpersteine ter nagedachtenis aan Samuel Woltjer, te vinden in de Folkingestraat. Foto: Stichting Stolpersteine Groningen

De onlangs opgerichte stichting Stolpersteine Groningen gaat voortaan het leggen van stolpersteine in de hele stad coördineren. De stichting neemt de taken over van de stichting Stolpersteine Schilderwijk die binnenkort zal worden opgeheven.

Het doel van de nieuwe stichting is om initiatieven te ondersteunen om stolpersteine in de gehele gemeente Groningen te leggen. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit voorzitter Philip Kluin, secretaris en penningmeester Ika Hotsma, Harry Hollema, Herman Bröring en Marcel Wichgers. Het bestuur zal worden geadviseerd door Douwe van der Bijl, Johan Sanders en Stefan van der Poel.

Nieuwe stolpersteine

In de stad zijn al een groot aantal stolpersteine te vinden, voor een deel gerealiseerd door particulier initiatief. De verwachting is dat er dit jaar nog meerdere struikelstenen gelegd gaan worden. De eerstvolgende legging vindt in april plaats, waarbij indien mogelijk ook bedenker van het concept, Gunther Demnig, aanwezig zal zijn. Rond 5 mei zullen er, onafhankelijk van de nieuwe stichting, 38 stenen worden gelegd op het voorplein van het voormalige Joodse bejaardentehuis Beth Zekenim aan de Schoolholm. Het bestuur van de nieuwe stichting laat weten dat als mensen vinden dat er ergens een stolpersteine ontbreekt, men een verzoek kan indienen via de website van de nieuwe stichting.

Stolpersteine

Stolpersteine zijn gedenkstenen met een messing plaatje waarin de naam van een slachtoffer van nazi-Duitsland gebeiteld is. Ook staan zijn of haar geboorte- en sterfdatum en plaats waar hij of zij is omgekomen vermeld. De stenen worden in de regel aangebracht in het trottoir voor de laatste verblijfplaats voordat hij of zij werd opgepakt en gedeporteerd. Stolpersteine zijn bedoeld om te herinneren aan de vele slachtoffers van het Naziregime zodat hun namen niet in de mist van de tijd verdwijnen. De eerste stenen werden in 1992 gelegd in Keulen.