‘NAM wil honderden schadedossiers inzien van gedupeerde Groningers’

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De NAM wil honderden schade- en versterkingsdossiers van gedupeerde Groningers inzien. De NAM wil bepalen of opgelegde rekeningen gebaseerd zijn op deugdelijke schadebesluiten. Daarover schrijft het Financieele Dagblad zaterdag.

Vrijdag wist de krant al te melden dat de NAM een arbitragezaak aanspant tegen de Rijksoverheid. Met de arbitragezaak wil het controleren of de kosten van de schade- en versterkingsoperatie in Groningen conform de afspraken worden doorbelast. Ook wil men onderzoeken of kosten niet dubbel in rekening worden gebracht. Dat het bedrijf nu de dossiers in wil zien staat in documenten die bij de arbitragezaak zijn aangeleverd.

In één keer afkopen

De NAM is al langere tijd ontevreden over de informatie die ze krijgt om controles uit te voeren of er niet meer kosten worden berekend dan waar het bedrijf aansprakelijk voor is. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, liet vrijdag weten dat het in één keer afkopen van de aansprakelijkheid van de NAM een oplossing zou zijn voor de arbitragezaak.

Henk Nijboer (PvdA): “Typerende houding”

De onlangs aangetreden staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw (D66) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten teleurgesteld te zijn in het juridisch betwisten van rekeningen en het opvragen van gedetailleerde informatie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) laat weten: “De NAM afkopen, geen sprake van. Shell en Exxon betalen wat de PvdA betreft alle schade tot de laatste cent. Dat kan nog decennia duren. Nu met een leger juristen je even snel afkopen. Dat is de typerende houding. Alleen geld interesseert ze, ze geven niets om de Groningers.” De NAM is een joint venture van Shell en ExxonMobile.