Na Bommen Berend de Musical komt GOOV met ‘We zien elkaar’, een ode aan cultheld Koos Kerstholt

De repetities voor de nieuwe voorstelling zijn inmiddels begonnen. Foto: Allet Huttinga

De nieuwe voorstelling die muziektheater GOOV gaat spelen krijgt de naam ‘We zien elkaar’. De voorstelling is een ode aan cultheld Koos Kerstholt.

Dat GOOV bezig is met het op de planken brengen van een nieuwe eigen voorstelling, maakte voorzitter Carst Buissink van GOOV vorige maand bekend aan OOG Tv. “Mensen kennen ons van mooie voorstellingen. Bommen Berend de Musical bijvoorbeeld, maar in het verleden ook Aletta de Musical en Jacques J. de Musical. Zo’n eigen productie willen we weer gaan opzetten. Het project heeft door de coronapandemie flinke vertraging opgelopen, maar we mikken nu op september 2023. Dat klinkt nog heel ver weg, maar die tijd hebben we echt nodig. En ondertussen hopen we maar dat er geen nieuwe coronavarianten gaan ontstaan die opnieuw invloed kunnen hebben op onze manier van leven.”

Stevige Groningse inslag

De nieuwe voorstelling, waar de eerste repetities inmiddels voor zijn begonnen, is een voorstelling met een stevige Groningse inslag. Het past bij de verwarrende tijden die een universeel gevoel opwekken. Het gevoel van vrijheid en het verlangen na een periode waar beperkingen aan de orde van de dag zijn. Het verlangen om elkaar weer te zien en te omhelzen, om van het uitgaansleven en cultuur te genieten, te genieten van de vrijheid waarin alles weer mogelijk is. Artistiek leider Ben Smit werkt met schrijver Jan Veldman, componist Jan Meiborg en muzikaal leider Piet Roorda aan het vormgeven van het nieuwste stuk, dat een vrolijke en kleurrijke voorstelling moet gaan worden.

Koos Kerstholt

Dit keer is cultheld Koos Kerstholt de bron van inspiratie. Kerstholt is speler en regisseur van het eerste uur binnen GOOV. Kerstholt was in de eerste plaats bekend van zijn hotel-restaurant aan de Vismarkt. Na de roerige oorlogsjaren kwamen aan de Vismarkt Stadjers en kunstenaars samen om er het leven te vieren. Ook in de cultuurhoek is Kerstholt een bekende naam.

In 2008 maakte stadshistoricus Beno Hofman een aflevering van Beno’s Stad gewijd aan Kerstholt: