Muurschildering op Poortershoes heet vanaf nu ‘La AmiSTAD (De Vriendschap)’

nieuws

Foto: Stedenband Groningen - San Carlos

De grote muurschildering op het Poortershoes. Het kunstwerk ter ere van de stedenband tussen Groningen en San Carlos heet vanaf vandaag La AmiSTAD (De Vriendschap).

De stedenband maakte maandagmiddag de winnende ingezonden naam bekend. De Stedenband, wijkblad de Oosterpoorter en het Poortershoes kozen de naam uit 17 inzendingen, afkomstig uit een prijsvraag. De naam werd ingezonden door zowel Ellen Fleurke als Kirsten Bos, waarmee de organisaties twee winnaressen mochten feliciteren.

De Stedenband is heel blij met deze nieuwe naam. Het Spaanse woord ‘amistad’ betekent vriendschap en het heeft ook nog de

bijnaam van Groningen (Stad) in zich. Een ‘gouden greep’, zo stelt Muriël Duindam namens de Stedenband: “Maar niet iedereen spreekt natuurlijk Spaans. Daarnaast wekte de naam bij sommigen ook de beladen associatie op met de film Amistad, over een opstand op een Spaans slavenschip. Daar willen we natuurlijk geen link mee leggen. Vandaar dat we ervoor kozen de Nederlandse vertaling er meteen achter te zetten en deel te laten zijn van de naam: La AmiSTAD (De Vriendschap).

De muurschildering ter ere van de stedenband prijkt al sinds 1994 op het plein van het Poortershoes en is gemaakt door drie

kunstenaars uit zusterstad San Carlos. Voor 2022 staat een restauratie van het bijzondere schilderwerk op de wensenlijst van de Stedenband. Duindam :“Het is door weer en wind behoorlijk beschadigd geraakt. Dat kost natuurlijk geld. We willen via crowdfunding en fondsenwerving proberen het geld hiervoor bijeen te brengen.”