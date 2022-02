Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Kieler Bocht

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Kieler Bocht. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.10 uur. Door nog onbekende oorzaak was een motorrijder onderuit gegaan. Daarbij was de bestuurder hard ten val gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De motor raakte bij het ongeluk fors beschadigd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Voor zover bekend waren er bij het ongeluk geen andere voertuigen betrokken.