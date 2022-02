Morgen is het begin van vele verkeersstremmingen bij het Julianaplein

Het gaat vanaf morgen (vrijdag) ongetwijfeld moeilijker worden om per auto de stad in en uit te komen.

Dit omdat het Julianaplein, het belangrijkste verkeersknooppunt van de stad, de komende dertien weken maar beperkt bruikbaar is voor het verkeer. De komende tijd wordt een tijdelijk Julianaplein gebouwd, zodat het oude afgebroken kan worden.

Dit nieuwe knooppunt is nodig omdat het autoverkeer de laatste jaren sterk is toegenomen. Er is echter een probleem. Het verkeer dreigt door de vele verkeersstremmingen helemaal vast te lopen in de stad. Om dit te voorkomen moet er 20 procent minder auto’s de weg op.

Groningen Bereikbaar is dan ook een grote publiciteitscampagne gestart om dit te bereiken. Op de site Operatie Julianaplein staat alle informatie over de komende weg afsluitingen.