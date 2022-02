Moord Els Slurink vandaag en morgen inhoudelijk behandeld in rechtbank

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Jahangir A, de man die in februari van vorig jaar werd aangehouden voor de moord op de Groningse psychologe Els Slurink, moet dinsdag en woensdag verplicht aanwezig zijn in de Groningse rechtbank. Deze week wordt de 24 jaar oude moordzaak inhoudelijk behandeld.

Onder meer DvhN en RTV Noord doen dinsdag en woensdag verslag van de rechtszaak.

Met het bevel voor verplichte aanwezigheid van de verdachte, wil de rechtbank voorkomen dat A. in zijn cel blijft als de zaak wordt behandeld. A. ontkent echter elke betrokkenheid en zal waarschijnlijk niks zeggen over de zaak.

De inhoudelijke behandeling kon niet eerder plaatsvinden, omdat er extra onderzoek gedaan moest worden naar het DNA-onderzoek. Twee deskundigen van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) zullen dinsdag in de rechtbank vertellen waarom het DNA-spoor een geldig bewijsstuk is in deze zaak.

Deze DNA match zorgde er in februari van dit jaar voor dat A., vierentwintig jaar na de moord op Slurink, kon worden geïdentificeerd en aangehouden. De destijds 33-jarige Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 door een steekwond (vermoedelijk met een schaar) om het leven gebracht, in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Deze zogeheten cold case zaak werd in januari door de politie heropend en kwam uitgebreid aan bod in het programma “Opsporing Verzocht” en een grote publiekscampagne.

Naast het NFI komt dinsdag ook de psychologische gesteldheid van A. aan bod. Daarnaast zullen enkele familieleden de rechtbank vertellen over de impact die de moord op hen heeft gehad.

Woensdag zal het Openbaar Ministerie haar kijk op de zaak uiteenzetten en een strafeis op tafel leggen tegen A.