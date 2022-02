Misdaadverslaggever Mick van Wely geschorst voor seksueel ongewenst gedrag

nieuws

Foto: Andreas Camilleri via Wikimedia Commons

Mediahuis Nederland heeft de uit Groningen afkomstige misdaadverslaggever Mick van Wely sancties opgelegd wegens seksueel ongewenst gedrag. Dat maakte het Mediahuis (de werkgever van Van Wely) donderdagavond bekend. Van Wely is uit voorzorg geschorst en zijn werkgever heeft een onderzoek ingesteld.

De maatregel volgt op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen van het bedrijf. De hoofdredactie van De Telegraaf is hier vorige week donderdag van op de hoogte gesteld.

Van Wely zelf geeft toe dat hij over de schreef is gegaan, zo schrijft hij in een verklaring: “Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan. Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.”

De redactie van De Telegraaf, de huidige werkgever van Van Wely, is aangeslagen door het nieuws: “Dit is een drama voor alle betrokkenen, in het bijzonder de vrouwen. Er worden maatregelen getroffen en er is nazorg aangeboden aan de melders.”

Voor zijn aanstelling bij De Telegraaf werkte Van Wely vijftien jaar voor het Dagblad van het Noorden.