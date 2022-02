Minister komt voorlopig niet met extra steun voor vliegveld Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

De paginagrote advertentie die Groningen Airport Eelde met andere betrokken partijen plaatste in het NRC, heeft minister Mark Harbers er niet toe bewogen om financieel bij te springen voor het vliegveld. Dat liet de minister donderdagmiddag weten, tijdens een Kamer-commissiedebat in de Tweede Kamer.

Volgens RTV Drenthe en RTV Noord wil de minister dat er eerst een regionale verkenningsnota komt voor de luchthaven en een duidelijk plan van de partijen die de advertentie in het NRC ondertekenden. Den Haag trekt dan ook zeker niet meteen de portemonnee, stelt Harbers. De Rijksoverheid kocht jaren geleden haar betrokkenheid bij de luchthaven af en steekt sindsdien geen geld meer in Eelde.

Het vliegveld drong in de advertentie bij de minister aan op de waarborging van continuïteit. Volgens het vliegveld speelt Eelde een belangrijke rol bij de verduurzaming van de luchtvaart, heeft het een brede maatschappelijke functie voor de ondersteuning van Schiphol, is het goed voor de economie in het Noorden en is het tevens de standplaats van de traumahelikopter en de thuisbasis van de KLM Flight Academy.