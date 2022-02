Miljoenensubsidie voor UMCG voor thuistesten hart-, vaat- en nierziekten en diabetes

nieuws

UMCG-nefroloog Ron Gansevoort met een aantal thuistesten - Foto via UMCG

Een studie naar het gebruik van thuistesten heeft een subsidie van 3,8 miljoen euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De studie wordt onder meer uitgevoerd door UMCG-nefroloog Ron Gansevoort. De speciale thuistesten zijn bedoeld om in een vroeg stadium hart-, vaat- en nierziekten en diabetes op te sporen. In het nieuwe Check@Home-onderzoek worden in totaal 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek waarin thuistesten centraal staan. De thuistesten zullen onder andere bestaan uit een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes volgt een vervolgonderzoek in een regionaal ziekenhuis.

Met de thuistesten willen de onderzoekers een gestructureerde, landelijke aanpak opzetten voor de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Een groot deel van de mensen met deze aandoeningen is zich niet bewust dat ze deze hebben, omdat ze vaak aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Wanneer deze ziekten niet in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, kunnen ze leiden tot ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of een hartfalen.

In totaal is er ongeveer 8,9 miljoen euro met dit project gemoeid, waarvan NWO nu 3,8 miljoen van op zich neemt. De studie gaat vijf jaar duren.