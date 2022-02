Met open armen ontvangen van gevluchte Oekraïners: “We moeten helpen waar we kunnen”

nieuws

foto; 112groningen.nl

Vrijwel alle politieke partijen in de Groningse gemeenteraad hebben zaterdag een brief ondertekend waarin het Stadsbestuur wordt opgeroepen om gevluchte Oekraïners met open armen te ontvangen. Maar hoe zien de partijen dit precies voor zich? Een gesprek met drie fracties.

“Ik werd donderdagochtend wakker met het nieuws dat Rusland Oekraïne was binnengetrokken”, vertelt fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie. “De eerste reactie is dat je schrikt. Rusland dat een soeverein land aanvalt. Beelden op televisie van helikopters en tanks die dood en verderf zaaien. Het laat zien hoe fragiel vrijheid en vrede is.”

Gerben Brandsema (ChristenUnie): “Welke gebouwen komen in aanmerking voor opvang”

Met de brief, die de ChristenUnie mede ondertekende, wordt het Stadsbestuur opgeroepen om in de richting van Den Haag duidelijk te maken dat Groningen bereid is om vluchtelingen op te vangen. “Je ziet dat er nu duizenden mensen op weg zijn naar een veiliger oord. Ik vind dat we daar ons steentje aan bij kunnen dragen. Door dit uit te spreken, maar ook door alvast voorbereidingen te treffen. Welke gebouwen kunnen we eventueel hiervoor geschikt maken? Waar kunnen we mensen opvangen?”

Jimmy Dijk (SP): “Er alles aan doen om deze oorlog te stoppen”

De fractie van de SP heeft de brief ook ondertekend. “Dit is een oorlog die niemand zag aankomen”, reageert fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Natuurlijk zijn er al wekenlang spanningen, maar dat een soeverein land wordt aangevallen, nee. Het is ook een oorlog tussen Poetin, gesteund door de oligarchen, en Oekraïne. Waarbij je ziet dat een deel van de Russische bevolking de straat opgaat om tegen deze oorlog te demonstreren. Dat is een hele bijzonder en unieke situatie, die heel veel zegt.”

Dijk vindt twee dingen: “Ik denk dat we als Nederland er alles aan moeten doen om deze oorlog te stoppen. Daarnaast moeten we de mensen die nu op de vlucht zijn, een veilige plek bieden. Dat kan in Groningen en daar moeten we voorbereidingen voor treffen. Maar ik denk ook dat mensen veel beter opgevangen kunnen worden in aangrenzende landen. En vanzelfsprekend moet dat goede en kwalitatieve opvang zijn waar wij ons steentje aan bij kunnen dragen. Het is alleen niet zo dat mensen perse het beste geholpen zijn als we hen naar Groningen gaan halen. En wat ik zeg, we moeten alles op alles zetten om deze oorlog zo snel mogelijk te stoppen, waarna mensen weer terug kunnen naar hun eigen land, naar hun familieleden die in sommige gevallen wellicht achter zijn gebleven vanwege de algehele mobilisatie of geen mogelijkheid hadden om weg te komen.”

Gerben Brandsema (ChristenUnie): “Ook bij eerdere conflicten hebben we ons solidair getoond”

Brandsema is het daar mee eens: “We weten niet precies hoeveel vluchtelingen op dit moment onderweg zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de toestroom in grensgebieden en in aangrenzende landen heel groot wordt. Een doorstroom naar Nederland moet dan tot de mogelijkheden behoren, waarbij we onze solidariteit tonen. Waarbij je je ondertussen ook moet afvragen, hoe dit conflict zich verder gaat ontwikkelen.” Op de vraag waar Groningen was toen er conflicten waren in Syrië, Afghanistan en Georgië reageert Brandsema: “Ook toen hebben we ons solidair getoond. Kijk bijvoorbeeld naar het bed, bad en brood. Van het Rijk kregen we geen geld, en daarom hebben we zelf veel geld hierin gestoken om uitgeprocedeerde asielzoekers een veilige plek te geven. We vonden het niet kunnen dat ze onder bruggen gingen slapen. Solidair en barmhartig, dan zijn we in Groningen altijd geweest, en dat zullen we ook blijven.”

Julian Bushoff (PvdA): “Laten we zo concreet mogelijk Oekraïne en de Oekraïners helpen”

Ook de fractie van de PvdA vindt dat er hulp geboden moet worden. “We moeten helpen waar het kan en met elkaar bereid zijn de gevolgen van de sancties en van de oorlog zelf te dragen”, reageert fractievoorzitter Julian Bushoff. “Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en omdat het alternatief Poetin zijn gang laten gaan ten koste van de democratie, vrede en vrijheid in Europa een nog veel hogere prijs is. Daarom deze oproep aan de gemeente: help het kabinet mensen op te vangen. Tref voorbereidingen. Laten we een inzamel actie doen. Kortom, hoe bescheiden ook, laten we ook lokaal op elke manier en zo concreet mogelijk Oekraïne en de Oekraïners helpen.

Op het Provinciehuis werd vrijdagavond de Oekraïense vlag geprojecteerd: “Kijk, dat is allemaal prima. Maar we moeten ook bereid zijn om iets meer te doen. We moeten bereid zijn om mensen op te vangen. Oekraïne maakt onderdeel uit van Europa. We hebben gewoon een verantwoordelijkheid. Die moeten we oppakken.”