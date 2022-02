‘Met name vrijdag kans op een extreme situaties door storm in Groningen’

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

In de nacht van woensdag naar donderdag begint het geweld al met hoge windsnelheden en sterke rukwinden. Maar met name vrijdag bestaat de kans dat Groningen te maken krijgt met extreme situaties door stormachtig weer.

Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de storm Dudley en Eunice, die eind deze week over Groningen zullen trekken.

Donderdag: Dudley

Woensdagavond, woensdagnacht en donderdagochtend kunnen langs de kust windstoten voorkomen tot 100 km/uur, maar boven land zouden de rukwinden volgens Kamphuis nog wel eens zwaarder uit kunnen pakken.

“Dat heeft maken heeft met de koers van het lagedrukgebied. Dat trekt vanaf de Noordzee via Denemarken naar de Oostzee”, vertelt Kamphuis. “In onze omgeving kunnen we windstoten zelfs uitkomen tot boven de 100 km/uur in combinatie met buien. Tegen de ochtend neemt de kans op westerstorm bij zee verder toe, windkracht 9 en blijft de kans op (zeer) zware windstoten groot.”

Het KNMI heeft inmiddels de weerswaarschuwing ‘code geel afgegeven voor de storm. Volgens Kamphuis gaat deze storm, die de naam ‘Dudley’ heeft gekregen, in de loop van de donderdag over in stormachtig weer. In de avond en nacht gaat de wind liggen.

Vrijdag: Eunice

Vrijdag wordt volgens Kamphuis een dag om nog meer alert te zijn. De kans op extreem weer met zware of mogelijk zeer zware storm vanaf de tweede helft van de middag wordt steeds groter, aldus de OOG-weerman. “Het is een zeer venijnige depressie, uitdiepend tot 965 hPa, die vanaf Engeland naar Denemarken trekt. Naast de redelijk grote kans op (zeer) zware storm zien ook de bijbehorende windstoten er indrukwekkend uit.”

Volgens Kamphuis zijn windsnelheden van ruim boven de 100 km/uur zijn niet ondenkbaar, ook boven land: “Het zwaartepunt lijkt in de avond te vallen, maar wordt in de loop van de middag al ingezet.”

Hoewel Kamphuis besluit dat een kleine koerswijziging nog altijd grote gevolgen kan hebben, waardoor het meest extreme weer aan ons voorbij kan gaan, is wel duidelijk dat de kans op een extreme situatie voor vrijdag en vrijdagavond steeds groter wordt.