Menstruatiekastje in Beijum geopend

Bij O.B.S. de Beijumkorf in Beijum is donderdag het eerste menstruatiekastje geopend. Het kastje is een initiatief van Esther Smid en is bedoeld voor meisjes en vrouwen die geen geld hebben om menstruatieproducten te kunnen kopen.

“Eén op de tien vrouwen in Nederland heeft te maken met menstruatiearmoede, wat betekent dat ze geen geld hebben om maandverband of tampons te kopen. Daardoor gaan sommigen oude kranten of sokken gebruiken, terwijl anderen helemaal niet buitenkomen,” aldus Smid. Zij had eerst al een “afneemkast” met verzorgingsproducten bij haar eigen adres. De menstruatieproducten bleken zo populair te zijn dat Smid zich is gaan verdiepen in menstruatiearmoede.

Met de kastjes probeert Smid menstruatiearmoede in de stad Groningen tegen te gaan. De gemeente Groningen zag hier potentie in en is in samenwerking met Smid een pilot gestart.

Het eerste kastje is nu in O.B.S. de Beijumkorf geplaatst en daar is brugfunctionaris Naomi Gispen erg blij mee. “Iedereen kan gebruik maken van het kastje en wij zorgen ervoor dat deze wordt aangevuld. Meisjes mogen zoveel pakken als ze willen en natuurlijk ook meenemen voor hun moeder of zus.”

Smid zal nog elf andere kastjes verspreid door Beijum plaatsen. Deze komen in scholen te hangen, maar ook op andere openbare plekken, zoals bibliotheken en buurtcentra. Uiteindelijk hoopt Smid de hele stad Groningen te veroveren met haar menstruatiekastjes. Ook behoudt Smid het kastje bij haar eigen adres voor algemene verzorgingsproducten. Wanneer je hier gebruik van wil maken of iets wil doneren dan kan dat bij het volgende adres: Froukemaheerd 231