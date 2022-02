Meerdere wapens aangetroffen in personenauto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een personenauto aangetroffen met daarin meerdere wapens. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de agenten kwam een melding binnen over een vuurwapen. “Naar aanleiding van deze melding hebben wij in Stad een auto doorzocht en een bestuurder gefouilleerd”, schrijft de politie. “In de auto troffen wij een luchtdrukpistool, een honkbalknuppel en een zakmes aan. Wij hebben deze wapens in beslag genomen en de bestuurder heeft een bekeuring gekregen.”

De Officier van Justitie gaat de hoogte van het boetebedrag bepalen. “De wapens die wij hebben aangetroffen zijn op zich niet illegaal, maar wel onder de omstandigheden waarin wij ze hebben aangetroffen.”

