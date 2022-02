Meerdere scholen in Groningen eerder dicht om leerlingen veilig thuis te laten komen

nieuws

Meerdere middelbare scholen en MBO’s in Groningen hebben besloten om hun lesprogramma vrijdag eerder te stoppen in verband met storm Eunice.

Onder meer het Harens Lyceum, het Gomarus College, het Kamerlingh Onnes, het CSG Selion en het Alfa college lieten donderdagavond al weten dat zij de deuren vrijdagmiddag eerder dichtdoen. Vermoedelijk zullen ook andere scholen ervoor kiezen om de deuren eerder op slot te draaien. De tijden waarop de scholen dichtgaan variëren, maar voor 14.00 uur zijn de lessen op de eerder genoemde scholen voorbij.

De gebouwen van de Hanzehogeschool blijven wel open, ook als er na 14.00 uur geen treinen meer rijden. Wel adviseert de school aan medewerkers en studenten waar mogelijk online te laten werken.

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en avond code oranje afgegeven vanwege de storm Eunice. De waarschuwing geldt in Groningen van 16.00 uur tot 1.00 uur. Er is kans op zware windstoten van 100 tot 120 km per uur. Daardoor kunnen bomen omvallen en takken afwaaien. In verband met de storm maakte ProRail eerder op de donderdag bekend dat het treinverkeer in Nederland vanaf vrijdagmiddag 14.00 helemaal stil ligt.