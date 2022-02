Meerdere clubs in Stad zetten streep door opening, na dreigen gemeente met 15.000 euro boete

nieuws

Foto: Kopjek

Meerdere nachthorecazaken uit Groningen die van plan waren om hun deuren zaterdag na 22.00 uur open te houden, hebben toch besloten om dat niet te doen. De hoge dwangsom die de gemeente dreigde op te leggen aan de ondernemers is daar de aanleiding voor.

De gemeente stuurde de deelnemende ondernemers vrijdagochtend een mail, via de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. De mail kwam in handen van Stadsblog Sikkom. In de mail valt te lezen dat horeca die zich niet voor 13.00 uur hadden afgemeld voor de actie, preventief een dwangsom van tussen de tien- en vijftienduizend euro opgelegd krijgen. Als de horecazaken de actie zaterdagavond doorzetten, word de dwangsom verbeurd en moest de zaak worden ontruimd.

Onder meer PALACE, EM2, Paradigm en Kopjek zetten streep door protest

Een aantal van de ondernemers die met de actie ‘De Nacht Staat Op’ wilden meedoen heeft daardoor besloten hun deelname af te blazen. “We zijn genoodzaakt jullie voor de zoveelste keer slecht nieuws te brengen”, schrijft Kopjek. “Onder hevige druk van de gemeentelijke bestuursorganen en onder dreiging van gigantische boetes wij moeten besluiten het event te moeten cancelen. De gemeente heeft op het allerlaatste moment aangegeven een preventieve last onder dwangsom van 15.000 euro te geven aan alle partijen die zaterdag de deuren gaan openen. Hierdoor is het financieel onmogelijk voor ons om de deuren te openen zaterdag, hoe graag we dat ook willen.”

Ook Paradigm, Zeven en PALACE zetten een streep door de opening. “We willen niet in een juridisch conflict belanden”, schrijft PALACE op Instagram. “Ook willen we onze goede relatie met de gemeente niet vertroebelen en we willen vooral vanuit een positief karakter onze stem later horen.”

“We hadden graag tot het uiterste willen gaan, om de druk vol te houden en keken reikhalzend uit naar komende zaterdag om te zien of regeringen van gedachten zouden veranderen en het zouden tolereren, maar dat is organisatorisch onhaalbaar” schrijft Paradigm. “We zijn wel blij om te zien dat onze vorige verklaring veel positiviteit heeft losgemaakt en de regering eindelijk gaat versoepelen.”

