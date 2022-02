Martini Ziekenhuis houdt voorlopig vast aan coronamaatregelen

nieuws

Het Martini Ziekenhuis houdt, ondanks de aanstaande versoepelingen in de coronamaatregelen voorlopig vast aan de bestaande voorzorgsmaatregelen. Dat betekent dat mondkapjes, afstand houden en handen wassen het devies blijft in het ziekenhuis.

“We willen onze kwetsbare patiënten zoveel mogelijk beschermen”, zo stelt het ziekenhuis. “Ook vinden we het belangrijk om de besmettingen onder onze zorgprofessionals zo laag mogelijk te houden. Daarom blijven we in ons ziekenhuis voorlopig vasthouden aan de bestaande afspraken. We nemen extra tijd om te zien wat de versoepelingen doen met het aantal besmettingen in de samenleving nu een groot deel van de coronamaatregelen verdwijnen.”

Het ziekenhuis blijft daarom aan patiënten en bezoekers vragen handen te desinfecteren en een medisch mondneusmasker te dragen. Ook blijft het vasthouden aan de anderhalvemeterregel. “Dat betekent dat we u blijven vragen om zoveel mogelijk zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen en pas 5 minuten voor de afspraak in de wachtkamer te gaan zitten”, aldus het ziekenhuis. “Zo zijn er minder mensen in het ziekenhuis en kunnen we de beperkte ruimte in de wachtkamers zoveel mogelijk benutten voor patiënten. Natuurlijk kan uw naaste u afzetten en in de buurt wachten of meeluisteren via de telefoon.”

De afspraken voor het bezoeken van patiënten blijven voorlopig hetzelfde. Mensen met klachten die passen bij het coronavirus en mensen die een positieve (zelf)test hebben gedaan, wordt gevraagd niet op bezoek te gaan in het ziekenhuis.