‘Manier van handhaven afhankelijk van manier waarop nachthoreca actie wil voeren’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ook na overleg van het Veiligheidsberaad houdt de gemeente Groningen vast aan handhaving als nachthorecazaken onvoorwaardelijk hun deuren openen. Maar de wijze waarop is wel geheel afhankelijk van de manier waarop de horecagelegenheden dat willen doen.

Het gemeentebestuur is inmiddels in gesprek met verschillende partijen die aanstaande zaterdag willen meedoen aan de protestactie tegen de coronasluiting. De manier waarop de gemeente handelt rond dit protest, is afhankelijk van wat de demonstranten willen gaan doen. “Handhaven is onze taak”, aldus Coenraads, woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling. “Maar we willen eerst in overleg met ondernemers en dat is cruciaal. We willen eerst een helder beeld hebben over wat de ondernemers van plan zijn.”

Het standpunt van het stadsbestuur kan in ieder geval niet op sympathie rekenen bij de raadsfractie Student&Stad. Woensdag wil raadslid Steven Bosch het college aan de tand voelen over de opstelling van de gemeente. “De daghoreca kreeg een aantal weken geleden wél de mogelijkheid om hun onvrede te uiten”, aldus Bosch. “Onvrede moet je kunnen uiten en terechte kritiek op het coronabeleid moet een podium krijgen. Het lijkt er nu op dat in onze veiligheidsregio er bij de ene situatie wel gehandhaafd wordt en bij de andere niet.”

Inmiddels is duidelijk dat ruim twaalf horecazaken in de binnenstad welwillend zijn om mee te doen aan de actie door hun zaken zonder sluitingstijd weer te openen.