Man aangehouden voor vernielen vijf personenauto’s

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een 29-jarige man uit Stad is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor vernieling van vijf personenauto’s. Dat meldt de politie op sociale media.

De vernielingen vonden plaats in de Slachthuisstraat. Uit foto’s blijkt dat met name spiegels het moesten ontgelden. Agenten kwamen de dader al snel op het spoor en konden hem korte tijd later arresteren.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex. De politie doet verder onderzoek in de zaak.

Afgelopen nacht is een 29-jarige Groninger aangehouden na vernieling van 5 personenauto’s in de Slachthuisstraat in #Groningen. De verdachte is ingesloten. @WA_Oosterpark pic.twitter.com/pWK9atDwV4 — Wijkagent Siard Heidanus (@WA_Korrewegwijk) February 12, 2022