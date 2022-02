“Maandag perioden met zon en droog, de rest van de week rustig weer”

nieuws

We krijgen de komende week te maken met rustige weersomstandigheden waarbij de zon zich regelmatig zal laten zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er perioden met zon en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten, windkracht 2 tot 3, wordt het 9 graden. Dinsdag is er eerst zon, later wat meer bewolking maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt dan 7 graden. Woensdag tot en met vrijdag wisselen zon en bewolking elkaar af, en blijft het op een enkel buitje na droog. Het is vrij rustig weer met woensdag een graad of 5 maar donderdag en vrijdag verlopen een stuk zachter bij 10 of 11 graden.”

“Tijdens het weekend komen we onder invloed van een storing die ontstaat op de grens van de twee bolwerken van hogedruk. Er wordt wat koudere lucht aangevoerd. Het kwik zakt terug naar een graad of 6 of 7 en in de nachten dichtbij, of iets boven, het vriespunt. Verder is er veel bewolking, en kan er een bui vallen. Wat daarna gaat gebeuren is onzeker. Mogelijk vestigt het hogedrukgebied zich boven Scandinavië, waardoor drogere maar ook wat koudere lucht ons land binnen sijpelt. Mocht het systeem positie kiezen boven het midden van Europa dan zal het kwik juist de weg omhoog inslaan.”

