Maandag opnieuw zware windstoten, KNMI geeft ‘code geel’

Groningen krijgt maandag opnieuw te maken met zware windstoten. Het KNMI heeft ‘code geel’ gegeven.

De waarschuwing geldt vanaf maandagochtend 11.00 uur. Het gaat om restanten van storm Franklin die zondagavond over de Noordzee trekt. Volgens het KNMI zijn er maandag windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur, langs de kust zijn er windstoten tot rond de 100 kilometer per uur mogelijk. In de loop van de middag en de avond neemt de wind af.

Code geel geldt in Groningen tot maandagmiddag 17.00 uur.