“Maandag flinke buien met natte sneeuw en zware windstoten, komende dagen rustiger”

Na een aantal dagen met veel wind en neerslag gaat het de komende dagen rustiger worden. Hoewel wel volgens OOG-weerman Johan Kamphuis de kans op neerslag aanwezig blijft.

“Maandagochtend is er veel bewolking en zijn er flinke buien actief”, vertelt Kamphuis. “Daarbij valt soms hagel en is ook natte sneeuw mogelijk. Verder komen er zware windstoten voor, boven land tot 90-95 kilometer per uur en langs de Wadden en het Lauwersmeergebied tot 110 kilometer per uur. Langs de Wadden staat in de ochtend een zuidwesterstorm, windkracht 8 tot 9, in de middag draaiend naar het westen tot noordwesten en langzaam aan iets afnemend tot windkracht 6/7 later in de middag. In de middag neemt het aantal buien geleidelijk aan af en breekt de zon geregeld door. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 2 tot 4 graden, in de middag kan het 7 graden worden. In de nacht naar dinsdag opklaringen, een afnemende wind en minimumtemperaturen rond de 3 graden.”

Dinsdag en woensdag

“Dinsdag is er in de ochtend eerst af en toe zon, in de middag gevolgd door toenemende bewolking en later ook wat regen. In de avond is er kans op stevige buien. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Woensdag blijft het droog en met geregeld zon, en niet al te veel wind, kunnen we eindelijk weer eens een vriendelijke dag tegemoet zien. Het wordt dan 9 graden.”

Donderdag

Donderdag en vrijdag schijnt de zon af en toe, maar is er ook kans op een, winterse, bui. Het wordt 7 tot 8 graden en in de nachten schommelt het kwik dichtbij het vriespunt. Het weekend lijkt overwegend droog en vrij rustig te verlopen. Verder is er zo nu en dan zon en verandert er aan de temperatuur weinig.”

