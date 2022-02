“Maandag droog met stevige westelijke wind, later in de week kans op grondvorst”

nieuws

Na de neerslag op zondag blijft het de komende dagen droog. Aan het einde van de week is grondvorst mogelijk. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige tot vrij krachtige wind die van het noordwesten naar het westen draaien, windkracht 4 tot 5, wordt het 8 graden. In de middag neemt de wind af. In de nacht naar dinsdag raakt het bewolkt en koelt het niet verder af dan rond de 6 of 7 graden.”

Grondvorst

“Op dinsdag is het overwegend bewolkt en valt er zo nu en dan wat lichte regen of motregen. Er wordt erg zachte lucht aangevoerd, het kwik schommelt rond de 9 of 10 graden. Op woensdag houdt het grijze en soms druilerige weer aan. Ook dan ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden. Op donderdag en vrijdag keert de zon bij tijd en wijle terug en blijft het droog. Wel gaat de temperatuur een stapje terug doen naar een graad of 6. In de nachten komt het lokaal tot wat grondvorst.”

Nieuwe wisselvalligheid

“Komend weekend verloopt naar alle waarschijnlijkheid grotendeels droog, maar nieuwe wisselvalligheid ligt op de loer wanneer de westelijke stroming aan kracht gaat winnen en de komst van depressies met regen en wind onafwendbaar lijkt.”

