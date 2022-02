“Maandag bewolkt en later wat zon, rest van de week onstuimig”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Rustig en fraai winterweer is in geen velden of wegen te bekennen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de komende week te maken met een onstuimig weerbeeld.

“Maandagochtend is er veel bewolking en valt er een buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Bij een krachtige zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het 10 graden. In de nacht naar dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden. Het is dan wisselend bewolkt met weer kans op een enkel buitje.”

“Dinsdag begint de dag droog met een waterig zonnetje aan het firmament. In de middag volgt vanuit het zuidwesten regen. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het 8 graden. Op woensdag wordt het met 12 graden een stuk zachter. Verder valt er eerst een buitje, maar breekt de zon ook geregeld door. Het waait stevig uit het westen tot zuidwesten. Donderdag en vrijdag gaan onstuimig verlopen waarbij er op beide dagen kans is op storm met zware tot zeer zware windstoten.” Een uitgebreid artikel over de situatie op donderdag en vrijdag vind je hier.

