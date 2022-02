Maan, Kraantje Pappie en Snelle op Kingsland

nieuws

Maan, Kraantje Pappie, Snelle en Rolf Sanchez staan op de vijfde editie van Kingsland. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Het festival wordt gehouden op 27 april. In het Stadspark zullen drie podia te vinden zijn. Op het hoofdpodium treden Maan, Snelle en Rolf Sanchez op. Op het eclectische podium namen als Bilal Wahib, Ronnie Flex en Antoon. Op de ANTS-stage zijn techno-dj Joris Voorn, Andrea Oliva en de Oekraïnse undergroundband ARTBAT te vinden.

De organisatie van Kingsland is in handen van 4PM Entertainment. Het Koningsdagfestival wordt sinds 2013 in het Stadspark gehouden. De afgelopen twee jaar moest er een streep door het programma worden gezet vanwege de coronapandemie. De kaartverkoop start aanstaande maandag 14 februari om 12.00 uur.