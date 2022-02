Lycurgus wint uitwedstrijd tegen Taurus

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdagavond in Houten gewonnen van Taurus, dat op de vierde plaats staat. Het werd 1-3 voor de Groninger volleyballers.

Net als in de vorige wedstrijd, tegen VoCASA, waren de verschillen in punten in de sets minimaal. De setstanden waren 27-25, 23-25, 26-28 en 24-26.

Lycurgus blijft op de derde plaats staan in de eredivisie en heeft 40 punten uit 16 wedstrijden. Zondagmiddag om 16.00 speelt de ploeg van coach Arjan Taaij tegen koploper Active Living Orion in de topsporthal van het Alfa-college.