sport

Foto via Amysoft Lycurgus

De volleyballers van Amysoft Lycurgus klopten zondagavond het bescheiden geklasseerde ComputerPlan VCN met 0-3.

Setstanden in Capelle aan den IJssel waren 22-25, 21-25 en 18-25. VCN was een dag eerder ook al in actie geweest.

Achter Active Living Orion (15-43) en Draisma Dynamo (14-36) staat Lycurgus (14-34) in de eredivisie als derde genoteerd.